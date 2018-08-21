Трамп: США не пойдут на уступки Турции

Отношения Соединенных Штатов Америки и Турции накаляются. Президент Дональд Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Анкаре.

Речь о ситуации с американским пастором: Эндрю Брансон около двух лет находится под стражей в Турции. Там его обвиняют в пособничестве организации, которая пыталась совершить военный переворот.

Трамп заявил, что Турция совершает ужасную ошибку и что президент Эрдоган должен освободить Брансона.

Ранее в августе Трамп повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции, напоминает телеканал "Россия 24". Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответ объявил бойкот американской электронике и повысил сборы на ряд товаров из США. Глава Белого Дома заявил, что его это не волнует и что на торговле с другими странами это не отразится.