Трампа ошеломил масштаб взаимодействия работников Белого дома с Мюллером

Президент США Дональд Трамп был ошеломлен, когда узнал, что его юрисконсульт давал показания специальному прокурору Мюллеру в общей сложности 30 часов.

Как сообщает канал CNN со ссылкой на свои источники, глава Белого дома обеспокоен тем, что не знает, какую именно информацию его сотрудник Дональд Макган передал следствию.

Трамп сам одобрил участие подчиненных в расследовании Мюллера, напоминает телеканал "Россия 24". Но глава США не мог представить, что подобное сотрудничество работников Белого дома будет настолько масштабным.

Ранее американская пресса сообщала, что Дональд Макган подробно рассказал подчиненным спецпрокурора Мюллера об увольнении главы ФБР Джеймса Коми.