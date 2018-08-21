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Пожар в кемеровском ТЦ 37 минут назад

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21 августа 201808:55

В Кемерове снесли "Зимнюю вишню"

Александр Патрин/ТАСС

В Кемерове завершился демонтаж надземной части торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня".

Как сообщил РИА Новости представитель горадминистрации, сейчас оттуда вывозят разрушенные металлоконструкции. В работах задействованы 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель.

К 1 сентября на месте народного мемориала будут установлены памятный камень и скамейки. Кроме того, будет обустроен памятный сквер. Одним из его элементов станет металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, из них 37 детей. В рамках уголовного дела по данному факту были задержаны и арестованы 11 человек.

 

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