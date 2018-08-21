Новости Спорт

Все видео этой рубрики
21 августа 201809:51

Марио Балотелли останется в "Ницце" еще на один сезон

EPA

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли решил продлить контракт с французским клубом еще на один сезон. Ранее сообщалось, что итальянский футболист собирается продолжить карьеру в "Марселе", где даже успел пройти медицинское обследование.

Руководство "красно-черных" планировало наложить вето на переход игрока в другой клуб. Однако, как информирует официальный сайт "Ниццы", Балотелли после долгих размышлений все же решил остаться в команде еще на один сезон.

Напомним, что итальянский форвард перешел в "Ниццу" из "Ливерпуля" в 2016 году. За французскую команду Балотелли забил 43 мяча.

Сейчас

10:52

В Подмосковье серьезно отравились более 20 рабочих

08:05

Эксперты Роскачества нашли идеальное молоко

07:17

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам

06:25

Миссии ОБСЕ не разрешили посетить танкер "Механик Погодин"

06:07

Великобритания призывает ЕС ужесточить антироссийские санкции

03:56

Супруга летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк

02:51

Американец получил 15 лет за подготовку теракта от имени ИГИЛ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ломбок продолжает трясти, число жертв растет

Ломбок продолжает трясти, число жертв растет

38 минут назад
В Кемерове снесли "Зимнюю вишню"

В Кемерове снесли "Зимнюю вишню"

2 часа назад
В парке "Патриот" открывается форум "Армия"

В парке "Патриот" открывается форум "Армия"

2 часа назад
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам

3 часа назад
Жену стрелка, убитого у горсовета Харькова, нашли мертвой

Жену стрелка, убитого у горсовета Харькова, нашли мертвой

28 минут назад
Минздрав назвал регионы с наибольшим и наименьшим количеством сумасшедших

Минздрав назвал регионы с наибольшим и наименьшим количеством сумасшедших

1 час назад
В Приамурье пропала пятилетняя девочка

В Приамурье пропала пятилетняя девочка

6 часов назад
Эксперты Роскачества нашли идеальное молоко

Эксперты Роскачества нашли идеальное молоко

2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

20.08.2018 08:01
Погибший в Ступине мальчик жил в благополучной семье

Погибший в Ступине мальчик жил в благополучной семье

3 часа назад
В Забайкалье в поезде "Москва - Пекин" пограничники нашли контрабандное золото

В Забайкалье в поезде "Москва - Пекин" пограничники нашли контрабандное золото

5 часов назад
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

36 минут назад
Моя Корея. Десять идей для путешествия

Моя Корея. Десять идей для путешествия

18 часов назад
Особенности национальной аренды: Пекин

Особенности национальной аренды: Пекин

19 часов назад
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

23 часа назад
У Шарика из "Простоквашино" появился аккаунт в Instagram

У Шарика из "Простоквашино" появился аккаунт в Instagram

21 минута назад
Чемпион по смешанным единоборствам приходит в форму с помощью игр и Excel

Чемпион по смешанным единоборствам приходит в форму с помощью игр и Excel

41 минута назад
У некоторых из нас есть иммунитет к болезни Альцгеймера

У некоторых из нас есть иммунитет к болезни Альцгеймера

1 час назад
В Индии автобус с паломниками упал в пропасть

В Индии автобус с паломниками упал в пропасть

1 час назад
Сенатор Рэнд Пол: расследование "российского дела" в США носит политический характер

Сенатор Рэнд Пол: расследование "российского дела" в США носит политический характер

3 часа назад
В Турции расследуют нападение на посольство США в Анкаре

В Турции расследуют нападение на посольство США в Анкаре

4 часа назад
Трампа ошеломил масштаб взаимодействия работников Белого дома с Мюллером

Трампа ошеломил масштаб взаимодействия работников Белого дома с Мюллером

4 часа назад
Миссии ОБСЕ не разрешили посетить танкер "Механик Погодин"

Миссии ОБСЕ не разрешили посетить танкер "Механик Погодин"

4 часа назад
Великобритания призывает Евросоюз ужесточить антироссийские санкции

Великобритания призывает Евросоюз ужесточить антироссийские санкции

4 часа назад
Супруга летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк

Супруга летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк

7 часов назад
В Нью-Йорке козы нарушили движение поездов метрополитена

В Нью-Йорке козы нарушили движение поездов метрополитена

7 часов назад
Американец получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта от имени ИГИЛ

Американец получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта от имени ИГИЛ

8 часов назад
В США военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара

В США военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара

8 часов назад
Жертва отравления в Эймсбери Чарльз Роули снова попал в больницу

Жертва отравления в Эймсбери Чарльз Роули снова попал в больницу

9 часов назад
Трамп готов снять санкции, если Москва будет сотрудничать с США по Украине и Сирии

Трамп готов снять санкции, если Москва будет сотрудничать с США по Украине и Сирии

11 часов назад
Боец UFC Грин спровоцировал смертельное ДТП накануне боя с Тайсумовым

Боец UFC Грин спровоцировал смертельное ДТП накануне боя с Тайсумовым

11 часов назад
Мужество или запой во время путча: интервью Руцкого о Ельцине спровоцировало скандал

Мужество или запой во время путча: интервью Руцкого о Ельцине спровоцировало скандал

11 часов назад
На Урале подростки до смерти забили инвалида и сняли все на видео

На Урале подростки до смерти забили инвалида и сняли все на видео

12 часов назад
Фанаты "МанЮнайтед" скидываются на отставку Моуриньо

Фанаты "МанЮнайтед" скидываются на отставку Моуриньо

12 часов назад
Валерий Меладзе просит восстановить грузинское гражданство

Валерий Меладзе просит восстановить грузинское гражданство

12 часов назад
Налеты на полицейских в Грозном: личности всех преступников известны

Налеты на полицейских в Грозном: личности всех преступников известны

13 часов назад
Остались под стражей: убившие отца сестры Хачатурян хотят поступить в университет

Остались под стражей: убившие отца сестры Хачатурян хотят поступить в университет

14 часов назад
Кандалы и унизительный досмотр: адвокат Бутиной не понимает, что происходит

Кандалы и унизительный досмотр: адвокат Бутиной не понимает, что происходит

14 часов назад
Была радостной и улыбалась: Вера Глаголева пришла к Родиону Нахапетову во сне

Была радостной и улыбалась: Вера Глаголева пришла к Родиону Нахапетову во сне

16 часов назад
"Калашников" показал новый автомат

"Калашников" показал новый автомат

16 часов назад
Пятки сверкали: артисты рассказали, что было на свадьбе Кнайсль

Пятки сверкали: артисты рассказали, что было на свадьбе Кнайсль

17 часов назад
Составлен рейтинг самых продаваемых российских автомобилей

Составлен рейтинг самых продаваемых российских автомобилей

17 часов назад
2 гектара и мегакачели: в Парке Горького откроют гигантскую игровую площадку

2 гектара и мегакачели: в Парке Горького откроют гигантскую игровую площадку

18 часов назад
Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов

Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов

18 часов назад
Мать Людмилы Зайцевой была уверена: в актрисы ее не возьмут из-за больших ушей

Мать Людмилы Зайцевой была уверена: в актрисы ее не возьмут из-за больших ушей

19 часов назад
Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

20 часов назад
Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

21 час назад
Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

21 час назад
УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

21 час назад