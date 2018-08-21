21 августа 201809:51
Марио Балотелли останется в "Ницце" еще на один сезон
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли решил продлить контракт с французским клубом еще на один сезон. Ранее сообщалось, что итальянский футболист собирается продолжить карьеру в "Марселе", где даже успел пройти медицинское обследование.
Руководство "красно-черных" планировало наложить вето на переход игрока в другой клуб. Однако, как информирует официальный сайт "Ниццы", Балотелли после долгих размышлений все же решил остаться в команде еще на один сезон.
Напомним, что итальянский форвард перешел в "Ниццу" из "Ливерпуля" в 2016 году. За французскую команду Балотелли забил 43 мяча.
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