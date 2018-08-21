Жену стрелка, убитого у горсовета Харькова, нашли мертвой

Жену харьковского стрелка нашли мертвой.

Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено накануне вечером. На месте работают следователи, передает ТАСС.

В ночь на понедельник мужчина устроил стрельбу возле здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и полицейского, который позже скончался в больнице. Нападавший был убит ответным огнем. Возбуждены уголовные дела по статям "Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".