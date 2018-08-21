Арбитр Лапочкин: не напрягаюсь, когда меня называют спартаковским судьей

Российского арбитра Сергея Лапочкина попросили прокомментировать статистику судейства матчей "Краснодара" и "Спартака". Команда Галицкого проиграла при нем шесть последних встреч, а красно-белые выиграли 19 игр из 24.

"Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" – с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось", — цитирует Лапочкина Sports.ru.

Также он сообщил, что его абсолютно не напрягает, когда арбитра называют спартаковским судьей. "Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить", — заявил российский судья.

Напомним, что судейство Лапочкина в матче 4-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" вызвало неоднозначную реакцию со стороны футбольной общественности.