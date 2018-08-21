26 узбекских рабочих отравились в подмосковных Котельниках, один умер

В подмосковных Котельниках отравились рабочие из Узбекистана.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области​​​, всего за помощью обратились 26 человек. Один из них скончался до приезда скорой помощи, еще двое от госпитализации отказались. В больницах сейчас находятся 23 рабочих. На месте ЧП было задействовано семь бригад скорой помощи, две бригады Центра медицины катастроф.

В экстренных службах региона уточнили, что рабочие отравились еще 18 августа. Одному из пострадавших строителей 88 лет. Предварительный диагноз — гастроэнтерит. Обстоятельства произошедшего выясняются.