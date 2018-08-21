Посадим их дольше, либо строже: DJ Smash объяснил поклонникам, почему его обидчики пьют и веселятся

Известный DJ Smash (Андрей Ширман) надеется на более суровое наказание для избивших его бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича.

Ранее суд Ленинского района Перми признал их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако подсудимые обжаловали приговор.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, музыкант отметил, что перевод дела в суд апелляционной инстанции — это хорошо, так как появляется шанс ужесточить приговор обидчикам, которые до сих пор находятся на свободе и продолжают посещать развлекательные заведения.

"Посадим их дольше, либо строже. Их ждет еще сюрприз большой, сегодня завершено расследование дела Глеба — того самого, которого они избили в том же самом клубе. Дело с огромной доказательной базой", — сообщил Андрей Ширман.

DJ Smash был избит в пермском клубе в феврале 2018 года. После выступления музыканта депутат местного заксобрания Александр Телепнев и спортдиректор пермской федерации ММА Сергей Ванкевич захотели сфотографироваться со звездой. Сделали селфи, однако вскоре решили, что фотографии им не нравятся, и подошли к диджею сфотографироваться повторно. Получив отказ, они набросились на Андрея Ширмана и стали его избивать. Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Второе дело о причинении вреда здоровью в отношении Телепнева было возбуждено после избиения 20-летнего студента. Инцидент произошел в том же клубе. Молодой человек пострадал, вступившись за девушку.