Лихач на BMW разнес припаркованные автомобили в Киеве. Видео

Регистратор очевидца и камера уличного наблюдения запечатлели момент дорожно-транспортного происшествия, устроенного водителем торопыгой вечером в понедельник, 20 августа, на Днепровской набережной в Киеве.

Водитель автомобиля BMW на большой скорости перестроился в крайний ряд и буквально снес три автомобиля, стоявшие вдоль бордюра.

Как сообщают местные СМИ, прибывшие полицейские испытали некоторые трудности с определением виновника аварии, так как долго не могли установить кто именно находился за рулем в момент ДТП.

В итоге предполагаемый водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя на этом активно настаивали собравшиеся местные жители и очевидцы.