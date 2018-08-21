Прыгунья в высоту Чичерова включена в резервный состав сборной России
Российская легкоатлетка Анна Чичерова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2012 года в прыжках в высоту, попала в резервный состав сборной России. Напомним, что срок ее дисквалификации за применение запрещенных препаратов завершился в конце июня 2018 года.
"Чичерова включена в резерв основного состава сборной России по легкой атлетике", — приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Натальи Юхаревой ТАСС.
На прошедшем чемпионате России в Казани Чичерова стала серебряным призером, преодолев планку на высоте 1,90 метра. Это был первый старт спортсменки после двухлетнего перерыва.
Отметим, что на Кубке Москвы, который прошел в конце июля, Чичерова стала первой с результатом 1,98 метра.
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