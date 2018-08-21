СК: подросткам, насмерть забившим мужчину на Урале, предъявлено обвинение
Управление СКР по Свердловской области продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 20-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено 10 августа 2018 года в районе гаражно-строительного кооператива, недалеко от дома по улице Исакова в городе Берёзовском.
Установлены все участники нападения, четверым ранее задержанным несовершеннолетним подросткам (возрастом 14-16 лет) предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Ранее судимый обвиняемый (по версии следствия, именно он принимал наиболее активную роль в избиении пострадавшего) заключен под стражу.
Трое остальных сообщников также были задержаны в процессуальном порядке, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении всех троих обвиняемых аналогичной меры пресечения (в виде заключения под стражу).
Максимально возможное наказание за совершение подобного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.
Несовершеннолетним назначается размер наказания, который не может превышать 10 лет лишения свободы.
Также будет рассмотрен вопрос о помещении на предусмотренный законом срок до 3 лет (на основании судебного решения) в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 13-летней девушки, которая во время совершения преступления находилась в одной компании с подозреваемыми и снимала издевательства на мобильный телефон.
Расследования уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, 9 августа в городе Березовский в Свердловской области до смерти избили мужчину с дефектом речи. Пятеро подростков встретили на улице 20-летнего Дмитрия Рудакова и предложили ему выпить. У молодого человека было мало друзей, поэтому он согласился. Подростки отвели парня за гаражи, где заставили раздеться, повалили на землю и начали избивать, в том числе прыгали на голове. Рудаков умер из-за черепно-мозговой травмы, его тело нашли на следующий день. Некоторые СМИ называют Рудакова инвалидом, официально наличие у него инвалидности пока никак не подтверждено; какой конкретно у него был дефект речи, также неизвестно.
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