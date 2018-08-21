Валерий Меладзе разъяснил, почему решил стать гражданином Грузии

Стереть для себя границу между близкими по-братски народами. Так объяснил популярный певец и продюсер Валерий Меладзе в комментарии РБК свое намерение получить гражданство Грузии с сохранением гражданства РФ. По законам обеих стран это возможно.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России обратился с соответствующей просьбой в Министерство юстиции Грузии.

"Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ", — сказал артист. Он уверен, что "исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски", а "возникновение границ поставило нас перед выбором".

"Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя", — сказал Валерий Меладзе.

Артист родился в Батуми в 1965 году, когда Грузия еще входила в состав СССР. В этом городе живут его родные.

День назад Меладзе в своем "Инстаграме" разместил видео из своего родного района в Батуми и с иронией написал, что его там приветствую "флагами" — бельем, которое сушится на веревках.