Болт провел первую футбольную тренировку в "Сентрал Кост Маринерс"

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт провел первую тренировку в составе австралийского футбольного клуба "Сентрал Кост Маринерс". Восьмикратный олимпийский чемпион выложил фотографии об этом событии в своем Instargam.

Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) 21 Авг 2018 в 12:38 PDT

Ранее 32-летний легкоатлет подписал тренировочный контракт с австралийским клубом "Сентрал Кост Маринерс". Он признался, что хочет добиться успехов и в профессиональном футболе.

Напомним, что 14 августа 2017 года Усэйн Болт завершил выступления в легкой атлетике. Это произошло в последний день чемпионата мира в Великобритании.