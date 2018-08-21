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Проблемы турфирм и чартеров 1 час назад
"Натали Турс" планирует вернуться в октябре
Компания "Натали Турс" намерена привлечь инвестиции в размере 700-800 миллионов рублей и вернуться на рынок в октябре текущего года. Об этом президент компании Владимир Воробьев сообщил в ходе совещания в Федеральном агентстве по туризму, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация. При этом Воробьев выразил обеспокоенность негативным информационным фоном, который ставит под угрозу возможность финансового кредитования компании.
По итогам встречи глава Ростуризма Олег Сафонов подтвердил, что ведомство готово оказать содействие в организации встречи с потенциальными инвесторами, чтобы компания "Натали Турс" смогла выполнить все обязательства перед клиентами, сообщается на сайте Ассоциации "Турпомощь".
Об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем "Натали Турс" объявила 4 июля. В страховой компании "Ингосстрах", где застрахована ответственность "Натали Турс", ранее заявили, что могут начать выплачивать компенсации пострадавшим клиентам лишь после того, как туроператор объявит об остановке своей деятельности. 14 августа на сайте "Натали Турс" появилось сообщение о приостановлении операционной деятельности, однако затем это заявление было удалено с сайта, а вместо него размещена уже известная информация о приостановке продаж.
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