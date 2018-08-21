На Москву идут грозы со шквалистым ветром и градом

Холодный атмосферный фронт принес в столицу сильные дожди с грозами. Местами возможен град. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром. Температура тоже заметно понизится.

"Прохождение фронтального раздела будет сопровождаться и скачком давления, оно сейчас уже интенсивно падает и в середине дня достигнет своего минимума в 740 мм ртутного столба", — рассказала Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

На время грозы спасатели советуют не прятаться под деревьями, обходить стороной большие нависающие конструкции и шаткие заборы. Если сильный дождь застал в пути, автомобилистам лучше припарковаться в безопасном месте, а пешеходам спрятаться в помещении.

Такая погода сохранится в Москве в течение всего дня, но самые мощные осадки ожидаются в ближайшие часы. К вечеру похолодает, а 22 августа уже ожидается не больше плюс 18 градусов. Однако есть и хорошие новости: с 23 августа комфортное тепло вернется в столицу.