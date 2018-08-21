Футболистам "Краснодара" потребовался спортивный психолог

Футбольный клуб "Краснодар" озадачился поиском спортивного психолога. Для этого было размещено соответствующее объявление на одном из сайтов по поиску работы. У претендента на данную вакансию должно быть высшее психологическое образование, а также опыт взаимодействия со спортсменами от трех до шести лет.

Будущему спортивному психологу "Краснодара" необходимо будет работать с воспитанниками местной футбольной академии, оказывать психологическую помощь и определять факторы, препятствующие развитию личности игрока.

В объявлении решили не указывать, на какую зарплату может рассчитывать соискатель на должность спортивного психолога.