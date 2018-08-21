Путин: работа в российской оборонке – это возможность для самореализации и созидания

Отечественный обронно-промышленный комплекс дает молодым людям все возможности для самореализации, труда и созидания. Не в последнюю очередь, работа на отечественный ОПК – это еще и высокая честь, и польза родной стране. С такими словами обратился к участникам Международного военно-технического форума "Армия-2018" президент Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность, что мероприятие в подмосковном парке "Патриот" в очередной раз демонстрирует неисчерпаемый потенциал российских конструкторов и производителей оборонной продукции. А показ возможностей современного российского оружия станет одним из самых ярких эпизодов "Армии-2018".

Отдельно президент остановился на теме международных отношений. Владимир Путин отметил, что форум служит прекрасной площадкой для строительства и укрепления военно-технического сотрудничества с другими странами. А значит, они смогут эффективнее противостоять общим угрозам и обеспечивать безопасность в мире.

Напомним, с 21 по 26 августа в подмосковном парке "Патриот" проходит международный форум "Армия-2018". Он должен превзойти аналогичное мероприятие прошлого года. Свыше 1500 российских оборонных предприятий выставляют около 20 тысяч экспонатов. Кроме того, Министерство обороны РФ разослало приглашения 128 зарубежным делегациям. Во время международного форума запланированы 150 разных мероприятий. А количество посетителей "Армии-2018" должно вырасти примерно до миллиона человек.