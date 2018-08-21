В Люберцах жилой дом пошел трещинами после стройки по соседству

В Люберцах готовят иск о сносе торгового центра, который построили вплотную к частному дому. Жилая постройка пошла трещинами, ее владельцы — многодетная семья — вынуждены были переехать. Почти год назад люди жаловались на незаконную стройку, чиновники обещали разобраться, однако работы так и не остановили.

- Это было просто жуть. Мы схватили детей в охапку и уехали в Москву жить.

Едва сдерживая слезы, Светлана Гаридова, рассказывает, как из-за стройки за окном пришлось покинуть собственный дом. Почти год они жили фактически на стройплощадке. Из-за постоянных вибраций по фундаменту пошли трещины, в доме стало небезопасно. Всей семье с тремя детьми пришлось срочно переезжать на съемную квартиру.

"Работы велись с самого утра и до глубокой ночи. Десятки самосвалов в день вывозили грунт. Экскаваторы перетаскивали какие-то бетонные плиты. Бросали специально возле моего забора. И у меня сотрясался весь дом", — вспоминает Светлана Гаридова.

Так этот участок выглядел в октябре: экскаваторы рыли глубокий котлован, границы которого достигли фундамента соседнего дома.

"Первое, что мы сделали, вызвали специалистов, которые сделали строительно-техническое заключение, из которого видно, что по двум сторонам фасада уже пошли трещины", — говорит адвокат Мадина Ворукова.

Администрация Люберецкого района еще в октябре выдала предписание о прекращении незаконного строительства. Но работы не останавливались даже по ночам. Получается, что запрет на работы был проигнорирован.

- Получали ли вы разрешение в администрации Люберецкого района на строительство?

- Знаете, сейчас дело находится в двух судах, поэтому я ничего комментировать не хочу. Это конфликт двух соседей. У моего соседа дом тоже построен с нарушениями, — заявляет Александр Баринов, собственник участков.

Прошло 10 месяцев. На участке вырос четырехэтажный торговый центр, вплотную прилегающий к частному дому.

"Между домами расстояние 2,8-3 метра. Там, где мы сейчас с вами идем, у меня росли хорошие деревья. Они ушли в котлован", — показывает Светлана Гаридова.

Собственник нарушил противопожарные нормы, между зданиями должно быть минимум 6 метров. И это не единственное нарушение.

"Непонятно, на основании чего было изменено назначение земельного участка. Были объединены земельные участки. У нас сейчас есть еще вопросы к Росреестру, который это все зарегистрировал", — рассказывает адвокат Мадина Ворукова.

В администрации Люберецкого района подтвердили, что никаких разрешений на строительство собственник участков не получал. Постройка является незаконной.

"Чтобы разрешить этот конфликт, я так думаю, здание должно быть решением суда признано самовольной постройкой. И обязать собственника этого участка этот объект демонтировать", — считает Эдуард Рыжов, заместитель главы администрации городского округа Люберцы.

Местная администрация подала иск в суд. В ближайшее время проведут независимую судебно-техническую экспертизу. Суд состоится в сентябре. Возможно, тогда семья Светланы Гаридовой сможет вернуться в свой дом.