"Ржевская" и "Шереметьевская": московское метро строится рекордными темпами

В метро идут последние приготовления к запуску нового участка Калининско-Солнцевской линии. Семь станций должны принять первых пассажиров в ближайшие недели. Завершаются работы и на Кожуховской ветке от "Некрасовки" до "Косина". Новые станции также строятся в Марьиной роще и у Рижского вокзала.

Строительные работы в самом разгаре, происходит отгрузка породы (глины и известняка) при помощи комбайна. Прямо на этом месте появится переход с будущей станции "Ржевская" Большой кольцевой линии на "Рижскую".

По планам поток пассажиров будет внушительный, минимум 280 тысяч человек в сутки. Один из выходов будет вести к Рижскому вокзалу. Поэтому, планируя дизайн-проект, архитекторы учитывали загруженность станции: "Ржевскую" сделают максимально просторной, а основным архитектурным элементом будет арка. Но впереди у строителей еще долгий путь.

"Нужно смонтировать непосредственно само кольцо, потом произвести чеканочные работы, гидроизоляционные, и затем, когда уже будут завершены все работы, производятся отделочные работы", — объясняет Сергей Слепцов, начальник участка СМУ-6 "Метростроя".

Работа ведется практически непрерывно на глубине 45 метров. Если прислушаться, из подземных тоннелей можно услышать гул — это кипит стройка на соседней станции нового кольца. Станцию "Шереметьевская" очень ждут жители района Марьина роща.

Эскалаторный тоннель будущей станции "Шереметьевская": строителями пройдено 65 метров из 120-ти. На данный момент проходит заморозка грунта. Льдины на грунте — способ борьбы с самым коварным врагом метростроевцев — так называемыми плывунами, рыхлым грунтом, насыщенным водой.

"Вот это вот система заморозки, у нас стоят 4 холодильника, закачивают хлористый кальций по скважинам. В диаметре от каждой скважины по метру-полтора у нас грунт замораживается", — показывает Игорь Бойков, заместитель начальника участка СМУ-8 "Метростроя".

Новое кольцо Москвы будет длинной в 69 километров. И это мировой рекорд. Большая кольцевая линия станет для города жизненно важной артерией, которая соединит соседние районы города под землей напрямую, а не через центр. Всего будет 31 станция, 5 уже открыли в феврале. Подземка строится бурно. 2018 год уже нарекли годом метро.

"Мы 8 станций, порядка 16 км и одно депо построили. И буквально сейчас готовимся к пуску Калининской-Солнцевской линии, уже находимся на финишной прямой — это еще порядка 17 километров и 7 станций. Буквально вот конец августа, первые числа сентября мы запустим в эксплуатацию эту линию", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

И уже полностью готов участок Кожуховской ветки от станции "Косино" до "Некрасовки". Новая розовая ветка появится на схеме столичной подземки в ближайшие недели.