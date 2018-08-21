Забелинская исключена из числа кандидатов в сборную России по велогонкам

Министерство спорта РФ исключило велогонщицу Ольгу Забелинскую из числа кандидатов в сборную России. Напомним, что спортсменка, являющаяся трехкратным призером Олимпийских игр, ранее решила выступать за национальную команду Узбекистана.

Об исключении Забелинской сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ, которую цитирует ТАСС. Российская велогонщица объяснила решение сменить гражданство боязнью не попасть на Олимпиаду в Токио в 2020 году из-за санкций против России.

Ольга Забелинская дважды завоевывала бронзу Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Через четыре года в Бразилии она стала уже серебряным призером.