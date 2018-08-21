Во время съемок клипа в Приэльбрусье сошла лавина

Музыканты, снимавшие с помощью дрона клип в горах Кабардино-Балкарии, стали свидетелями схода лавины. Неожиданному перерыву в творческом процессе туристы только обрадовались.

Публикация от ROMB -погружающая музыка ханга (@romb_music) 19 Авг 2018 в 11:29 PDT

"Ребята, сегодня случился полнейший мэджик! В процессе съемок клипа, как только мы закончили свой трек про стихию, прямо напротив нас с горы сошла мощная лавина! В это время года это практически невозможно! Вселенная, ты жжёшь!" — восхищенно отметил автор ролика.

Инцидент, как уточняет "Регион online", произошел 19 августа в окрестностях гор Донгуз-Орун в Приэльбрусье.

Публикация от ROMB -погружающая музыка ханга (@romb_music) 19 Авг 2018 в 11:32 PDT

"Еще раз спасибо Вселенной за такие моменты!" — написал играющий на ханге музыкант Romb-music.