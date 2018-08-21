"Жизнь прекрасна": в Театре мюзикла готовятся удивить новой премьерой
Московский театр мюзикла готовится удивить зрителей уникальными декорациями и акустикой. В здании на Пушкинской российские и иностранные специалисты уже монтируют оборудование. С его помощью создадут песенный образ XX века в спектакле "Жизнь прекрасна" — этой постановкой откроют новый сезон. Подготовка к премьере уже началась.
Артисты приветствуют друг друга фразой "С новым счастьем" и занимают места в зрительном зале. Первая встреча после отпусков и обсуждение нового театрального года в Московском театре мюзикла.
Сезон будут открывать премьерой, спектаклем "Жизнь прекрасна". Музыкальное ревю об истории XX века в песнях и образах того же времени. До премьеры месяц. На сцене пока остатки декораций из прошлого сезона: фальш-фасад из "Преступления и наказания", лестница из "Реверса" — одной из главных зимних театральных премьер. А для спектакля "Жизнь прекрасна" сценографы уже работают над уникальными декорациями, которые совсем скоро преобразят это сценическое пространство.
Занавес, декорации, свет — у всего есть собственный сценарий. Чтобы воплотить его, инженеры создают сложные компьютерные программы для каждого спектакля. Над звуком, который в мюзиклах играет особую роль, работала команда из России и Англии. Установили уникальную систему, аналогов нет ни в одном музыкальном театре мира.
"Мы постарались обеспечить одинаковое качество звука по всему залу. Вне зависимости от того, где сидит зритель, в центре или на последних рядах, он услышит самое лучшее естественное звучание", — рассказывает Шериф Эль Барбари, директор международной компании акустического оборудования и технологий.
Пока англичане в процессе работы над звуком осваивают русский, артисты для новых шоу постигают иностранные языки.
"У меня будет песня на португальском. Все лето учу португальский, чтобы все это отскакивало от зубов. Довольно сложно, я думала, что будет легче, потому что, как ни странно, нет каких-то корней в словах, которые могли бы вызвать какие-то ассоциации. Поэтому приходиться учить чисто на слух", — объясняет актриса Валерия Ланская.
Афиша театра расписана до февраля следующего года. Здесь и старые, полюбившиеся зрителям спектакли, и премьеры с участием иностранных трупп. Канадская команда, работавшая над "Принцессой цирка", представит свою новую программу.
"В январе они привезут сюда европейскую премьеру спектакля "Пассажиры". Они предполагали, что европейская премьера состоится в Париже, но мы их уговорили, что вместо Парижа они приедут в Москву", — говорит Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла.
В планах работа над созданием мюзикла о телевидении, рэп-опера и гастроли в городах России и за границей. Новый сезон в Московском театре мюзикла стартует уже через месяц.
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