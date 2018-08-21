Песков ответил на слова Трампа о снятии санкций

В Москве ожидают, что США конкретизируют свои условия сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о готовности отменить антироссийские санкции, но на определенных условиях.

"Мы слышим много различных заявлений, но тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать, но еще больше мы приветствуем какие-то конкретные действия", — пояснил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее американский лидер сообщил, что готов рассмотреть вопрос снятия санкций против Москвы в том случае, если Российская Федерация будет сотрудничать с США в области разрешения конфликтов в Сирии и на Украине.

Песков на это напомнил, что ни одна страна мира не вносит такого вклада в политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии, как Россия.