Вертолет едва не столкнулся с дроном над побережьем Флориды. Видео

Федеральное управление гражданской авиации США инициировало расследование по факту опасного сближения вертолета и беспилотного летательного аппарата во Флориде.

Видео инцидента опубликовал в сети сам владелец дрона – на записи видно, что винтокрылая машина пронеслась в считанных метрах от беспилотника.

Ведомство проводит проверку в ходе которой специалисты планируют выяснить выполнение оператором правил, регламентирующих правила полетов дронов в США, сообщают СМИ.

Отметим, что на днях в России произошел резонансный случай использования БПЛА в криминальных целях — сотрудники петербургского СИЗО-1, известного в народе как "Кресты", перехватили передачу, которую заключенным нес дрон.