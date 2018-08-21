Директор Кубанского казачьего хора: гости австрийской свадьбы сплясали под "Казаченьку"

"С первых тактов нашей песни "Люблю я казаченьку" госпожа Кнайсль с супругом выбежали к нам и пустились в пляс. У нас было полное ощущение, что мы находимся на свадьбе в своей родной станице. Нам аплодировали, с нами пели и танцевали. Это была очень комфортная аудитория", — рассказал о свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев в эфире программы "60 минут".

Церемония бракосочетания министра Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера состоялась в субботу, 18 августа, в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. На свадьбе присутствовали около 100 гостей. В торжестве в качестве гостя принял участие президент России Владимир Путин, с которым приехали артисты Кубанского казачьего хора.

Анатолий Арефьев отметил, что коллектив прекрасно понимал уровень свадьбы в Австрии и степень ответственности, которая была возложена на Кубанский казачий хор. Но все волнения пропали, когда артисты вышли на импровизированную сцену. В честь молодоженов хор исполнил песню "Многая благая лета" и народную австрийскую песню. По словам директора хора, артистам подпевал весь зал.

Арефьев также поделился впечатлениями о свадебном меню. "На столе были совершенно уникальные десерты, которые повергли в изумление наших артистов, особенно артисток. Все остальное было то, чем славится Австрия: мясо в изобилии, салаты и колоссальное количество фруктов". По его мнению, свадьба была практически безалкогольная, потому что пили лишь белое и красное сухое вино.