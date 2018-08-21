Четверть всех заключенных в России сидит за наркотики

156 тысяч 935 подозреваемых. Это количество содержащихся в российских СИЗО подозреваемых, обвиняемых и уже осужденных за связанные с незаконным оборотом наркотиков преступления. При этом это четверть всех лиц, которые вообще содержатся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Данные о том, что 26,5% заключенных в СИЗО и колониях попали туда за наркотики, озвучил замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев, сообщает ТАСС. При этом 10% от всех заключенных имеют алкогольную или наркотическую зависимость (в абсолютных цифрах это 64 тысячи 276 человек). Диагноз у 19 тысяч 343 человек из них – хронический алкоголизм, а у 44 тысяч 933 человек – наркомания.

Ранее Генпрокуратура России отмечала, что в первом полугодии 2018 года в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в стране совершаются более 35% преступлений.

В 2015 году в Москве был перекрыт канал поставки наркотиков в СИЗО "Матросская тишина". К доставке наркотиков имел отношение и сотрудник ФСИН.