У "Ростова" появился необычный комплект футбольной формы

ФК "Ростов" представил четвертый комплект формы на сезон-2018/19. Он выполнен в цветах ковра, пронесенного болельщиками на трибуны во время матча 4-го тура чемпионата России между ростовчанами и красноярским "Енисеем". Напомним, что игра закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

"Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон-2018/19! Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!" – говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

Напомним, что поклонник ростовского клуба Алексей Кумовской пронес ковер на игру с "Енисеем". Свой поступок он объяснил желанием привлечь на стадион как можно больше болельщиков. С помощью ковра Алексей попытался создать на трибуне домашнюю обстановку.