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Археология и история 29 минут назад

Новости Наука

21 августа 201815:16 Евгения Ефимова

В Кении обнаружено гигантское кладбище возрастом 5000 лет

Мегалиты (сооружения из огромных каменных глыб), каменные круги и туры обрамляют главное место захоронения, в котором покоятся сотни тел.
Фото Katherine Grillo.

Археологи обнаружили в Кении 5000-летнее кладбище, в землях которого покоится по меньшей мере 580 усопших. Древнейшее захоронение было построено ранними скотоводами Африки, и археологи не обнаружили почти никаких признаков социального расслоения при изучении этого места. По мнению специалистов, это указывает на существование на Чёрном континенте удивительного эгалитарного общества.

Место захоронения называется Северный столп Лотагама (Lothagam North Pillar Site). Согласно недавнему исследованию, опубликованному в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, эту находку можно считать самым древним примером монументального кладбища Восточной Африки, так как оно содержит различные монументы, такие как столпы и туры.

Кладбище было создано и использовалось порядка 5000-4300 лет назад скотоводами, жившими вокруг озера Туркана на территории современной Кении.

Руководитель исследовательской группы Элизабет Гильдебранд (Elisabeth A. Hildebrand) из Университета Нью-Йорка в Стоуни-Брук с коллегами из Института науки истории человечества им. Макса Планка и нескольких других учреждений изучали это место в ходе раскопок и при помощи георадара.

На территории древнего кладбища располагалась площадь, окружённая большими камнями, диаметром 30 метров. В центре этой площади была раскопана огромная яма, которую использовали для захоронения мёртвых. После того как яма была заполнена и покрыта камнями, древние строители разместили на вершине большие мегалитические столбы. Поблизости были установлены каменные круги и груды камней (туры).

В яме находится по крайней мере 580 тел. Есть вероятность, что в ней захоронено даже больше людей, поскольку яма слишком глубокая, чтобы её можно было полностью изучить при помощи георадара.

Изучение трупов показало, что в яме погребены как мужчины, так и женщины разных возрастов – от младенцев до пожилых людей. Все люди были похоронены без каких-либо отличий, а у каждого было личное украшение, причём их количество было примерно одинаковым.

Такие факты указывают на то, что древнее общество являлось эгалитарным, без значительного социального расслоения.

Как пишут авторы работы, на многих телах вокруг шеи, бёдер и/или лодыжек была обнаружена скорлупа яиц страуса. Кроме того, было найдено более 300 ярко окрашенных каменных бусин, многие из которых требовали больших усилий и времени для создания.

Наличие этого кладбища также означает, что мобильные и эгалитарные общества древности, не имевшие сильной социальной иерархии, были способны строить памятники. То есть подобное захоронение демонстрирует, что для создания крупных общественных сооружений и памятников не было необходимости в стратифицированной социальной структуре (деление общества на социальные слои).

Ранее археологи полагали, что люди создавали различные памятники в качестве напоминаний об общей истории, идеалах и культуре. И строились они, после того как формировалось оседлое социально стратифицированное сельскохозяйственное общество с богатыми ресурсами и сильным единоличным руководством.

Считалось, что политическая структура (разделение общества на слои) являлась предпосылкой для строительства памятников. Следовательно, и древние памятники ранее рассматривались в качестве надёжных индикаторов сложных обществ с дифференцированными социальными классами.

Между тем кенийское захоронение, как уже отмечалось выше, было построено кочевыми скотоводами, которые не демонстрировали никаких признаков жёсткой социальной иерархии. По словам учёных, открытие бросает вызов более ранним представлениям о монументальности.

Впрочем, несмотря на то, что на кладбище не были найдены признаки социального расслоения, учёные признают, что они не могут знать наверняка, был ли кто-то не включён в общую могилу. Возможно, древние люди заранее выбирали, кто именно будет там захоронен.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали об обнаружении в Германии уникального вертикального погребения.

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