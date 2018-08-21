МАГАТЭ: КНДР продолжает ядерные разработки

Северная Корея продолжает разработки в ядерной сфере, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В частности, получены данные об активности радиохимической лаборатории, произошедшей уже после проведения межкорейского саммита в пограничном пункте Пханмунджом.

По мнению экспертов МАГАТЭ, реактор в Йонбене продолжает начатый в декабре 2015 года операционный цикл. Кроме того, по-прежнему разрабатывается легководный реактор.

"Продолжение и развитие ядерной программы КНДР вызывает серьезную озабоченность", — указывается в докладе генерального директора агентства Юкия Амано, передает ТАСС.

Переговоры между лидерами Южной Кореи и КНДР состоялись 27 апреля. Стороны подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова. Позднее на переговорах с президентом США Дональдом Трампом руководитель КНДР Ким Чен Ын также сообщил о готовности пойти на полную денуклеаризацию региона.