Появилось видео с места аварии с летальным исходом под Новосибирском

Во вторник, 21 августа, в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где протаранил "ВАЗ-2101".

В результате столкновения погибла 67-летняя пассажирка "копейки" и предполагаемый виновник аварии. Мужчина, управлявший отечественным авто, госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.