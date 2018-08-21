Малкин попал в Книгу рекордов Гиннесса с помощью команды юниоров

Известный российский хоккеист Евгений Малкин попал в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого пришлось задействовать 100 юниоров. Вместе с трехкратным обладателем Кубка Стэнли они выполнили самую длинную в истории хоккейную комбинацию. Рекорд был зафиксирован в ледовом дворце в "Парке Легенд".

Как сообщает ТАСС, юные спортсмены сделали 110 передач, последняя из которых завершилась броском Малкина в пустые ворота. Судьи Книги рекордов Гиннесса, специально прилетевшие из Лондона, стали свидетелями нового достижения хоккеистов.

Команда юниоров во главе с двукратным чемпионом мира в составе российской сборной выполнила все необходимые требования: длина паса должна была составить не менее 9,1 метра, а затраченное время на обработку шайбы и передачу – не более 5 секунд.