Террорист, недовзорвавшийся у поста полиции в Чечне, умер от ран

Житель Чечни, подорвавший себя 20 августа возле поста полиции в селе Мескер-Юрт Шалинского района, скончался в больнице.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник в правоохранительных органах республики, отметив, что террорист получил при взрыве сильные ранения, в том числе черепно-мозговую травму.

20 августа в Чечне было совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Двое мужчин, вооруженных ножами ранили двух полицейских на территории Шалинского отдела внутренних дел и были убиты.

В это время молодой человек взорвал себя рядом с постом полиции в селе Мескер-Юрт Шалинского района, никого не ранив и не убив.

Автомобиль "Мерседес" при въезде в Грозный пытался сбить сотрудника ДПС на посту, после чего уходя от погони, водитель сбил в центре города двух сотрудников полиции. Ответным огнем стражи порядки уничтожили нападавших. Трое блюстителей порядка, которые получили травмы, были госпитализированы, их состояние оценивается врачами, как стабильное.

Личности всех нападавших установлены. Они были жителями Чечни.

рассказал информированный источник в правоохранительных органах республики, отметив, что террорист получил при взрыве сильные ранения, в том числе черепно-мозговую травму.

20 августа в Чечне было совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Двое мужчин, вооруженных ножами ранили двух полицейских на территории Шалинского отдела внутренних дел и были убиты.

В это время молодой человек взорвал себя рядом с постом полиции в селе Мескер-Юрт Шалинского района, никого не ранив и не убив.

Автомобиль "Мерседес" при въезде в Грозный пытался сбить сотрудника ДПС на посту, после чего уходя от погони, водитель сбил в центре города двух сотрудников полиции. Ответным огнем стражи порядки уничтожили нападавших. Трое блюстителей порядка, которые получили травмы, были госпитализированы, их состояние оценивается врачами, как стабильное.

Личности всех нападавших установлены. Они были жителями Чечни. Самому младшему из 5 террористов было 11 лет, а самому старшему, который давил сотрудников ДПС — 16 лет.