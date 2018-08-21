В Австралии умер русский Тарзан, 60 лет проживший в джунглях

В Австралии умер русский Тарзан. 89-летний отшельник Михаил Фоменко прожил в джунглях более 60 лет. В Австралию Фоменко приехал с родителями еще ребенком в 1930-х годах.

Профессиональный спортсмен променял участие в мельнбурнской Олимпиаде 1956 года и комфортное существование в Сиднее на джунгли, сообщает ТАСС.

Фоменко родился в 1930 году в Грузии в богатой княжеской семье. Его матерью была грузинская княгиня Елизавета Мачабелли. Через Китай и Японию семья Фоменко перебралась в Австралию. В начале 1950-х годов Михаил отправился на север Австралии. Здесь он с мачете в руках охотился на крокодилов и кабанов. Он вырубил себе из ствола дерева каноэ и на нем в одиночку, ориентируясь только по звездам, отправился к берегам Новой Гвинеи. Безрассудный путешественник преодолел по Торресовому проливу 600 километров.

Отец Михаила нашел его спустя несколько месяцев больного и без документов. Вместе они вернулись в Австралию, но сын вскоре вновь ушел в джунгли.

По просьбе матери, Майкла Фоменко неоднократно задерживала за бродяжничество полиция. Его поместили в психиатрическую клинику, где подвергали электрошоковой терапии. В 1969 году он был выписан из клиники и снова поселился вдали от людей в джунглях. Вышел из джунглей он только в 1988 году по печальному поводу – на похороны своей матери.

Из джунглей названный Тарзаном отшельник выходил раз в две недели, чтобы получить соцпособие и запастись продовольствием — мукой, порошковым молоком, шоколадом, газировкой. 25-километровый путь до цивилизации русский Тарзан преодолевал бегом.

В мае 2012 года Михаил Фоменко был перевезен в дом престарелых в Бабинде. Здесь прошли последние шесть лет его жизни.

"Михаил Фоменко был мужчиной, которого запомнят за его бессмертную любовь к австралийским джунглям и невероятную храбрость, которую он проявлял для достижения своей мечты", — рассказала об умершем его сестра Инесса.