Россия планирует возродить самолеты вертикального взлета и посадки

Разработка боевого самолета вертикального взлета и посадки включена в государственную программу вооружений 2018-2025 года, рассказал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, возродить в российской армии СВВП поручил лично Владимир Путин. Сейчас идет создание моделей и прототипов, пишет агентство ТАСС.

Самолет должен быть абсолютно новым, а не модернизацией какой-то уже существующей машины. Базироваться подобные летательные аппараты будут на авианесущих кораблях, уточнил вице-премьер.

Первым серийным отечественным самолетом вертикального взлета и посадки стал многоцелевой Як-38. Однако он сильно уступал машинам традиционной схемы: потреблял больше топлива и поэтому имел меньший боевой радиус, нес меньше оружия, был прихотлив в эксплуатации и ненадежен. В 2004 году его сняли с вооружения.

Были попытки возродить СВВП. Конструкторское бюро Яковлева разрабатывало многоцелевой истребитель Як-141. Однако дальше нескольких прототипов проект не продвинулся.