Фестиваль "Спасская башня": на Красной площади устроят офицерский бал

В Москву съезжаются военные музыканты из разных стран мира для участия в традиционном фестивале "Спасская башня". Из-за высокого спроса на билеты организаторам пришлось расширить программу. Лейтмотив нынешнего праздника — офицерский бал на Красной площади.

Участники 11-го фестиваля "Спасская башня" продолжают прибывать в Москву. В этом году это военные оркестры из 11 стран мира. Новички — музыканты из Мьянмы — пока не прилетели, а вот мексиканцы уже репетируют на Васильевском спуске, как и кельтский оркестр волынок и барабанов.

Новшеств в этом году много. Во-первых, дополнительное главное представление 2 сентября. Его проведут не только ночью, но и днем. Связанно это с повышенным спросом на билеты. 25 августа на ВДНХ состоится шествие-открытие фестиваля, а 1 сентября оркестры выступят в парках и на вокзалах столицы.

Во-вторых, темой фестиваля, за которую голосовали в Интернете, стал офицерский бал. Специально написано новое попурри, под него выступят бальные пары, в том числе, участники городской программы "Московское долголетие". Танцоры будут в костюмах трех эпох: XVIII века, периода Отечественной войны и нашего времени. В финале прозвучит музыкальный коллаж из произведений советских и зарубежных композиторов. И, конечно, выступит главная гостья – певица Мирей Матье, ставшая уже символом фестиваля.

"Мы каждый раз стараемся ее удивить исполнением тех песен, которые она хочет исполнить, и, соответственно, какими-то оригинальными вещами, как процесс ее появления на Красной площади. В этом году года она будет появляться... Не скажу как, это надо будет посмотреть", — говорит Юрий Мархолия, режиссер-постановщик фестиваля "Спасская башня".

В этом году организаторы фестиваля решили подключить зрителей и предоставили им право выбрать лучший российский и зарубежный оркестр. По итогам голосования победителя наградят призом зрительских симпатий.