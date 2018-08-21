В столице задержана "целительница", обиравшая пенсионеров

В Москве полиция задержала подозреваемую в серийном мошенничестве. По данным следствия, 44-летняя женщина представлялась целительницей, а ее жертвами были пожилые люди. Аферистка сообщала им, что на них навели порчу, которую можно снять с помощью ювелирных украшений. Пенсионерки приносили драгоценности, но обратно после совершения обряда получали не все. Ущерб составил сотни тысяч рублей.

"Полицейские задержали подозреваемую на Пятницком шоссе. В отношении ее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У следствия имеются основания полагать, что задержанная причастна к совершению нескольких аналогичных противоправных деяний", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.