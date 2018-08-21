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21 августа 201816:10

На заводе на юго-востоке Москвы горит цистерна с мазутом

YouTube/Александр Качалин

На площади 100 квадратных метров на территории литейно-механического завода в Москве вспыхнула цистерна с мазутом, передает ТАСС.

 

По информации экстренных служб, возгорание в настоящее время уже локализовано.

ЧП произошло на Люблинской улице, дом 76, на территории завода. Горела цистерна с мазутом на площади 100 квадратных метров. В настоящее время угрозы перехода огня на соседнее здание нет, возгорание локализовано.

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