На заводе на юго-востоке Москвы горит цистерна с мазутом

На площади 100 квадратных метров на территории литейно-механического завода в Москве вспыхнула цистерна с мазутом, передает ТАСС.

По информации экстренных служб, возгорание в настоящее время уже локализовано.

ЧП произошло на Люблинской улице, дом 76, на территории завода. Горела цистерна с мазутом на площади 100 квадратных метров. В настоящее время угрозы перехода огня на соседнее здание нет, возгорание локализовано.