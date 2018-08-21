Сорванная ветром крыша рухнула на автосалон в Туле

По меньшей мере 10 новых машин получили повреждения в результате падения сорванной крыши на парковку автосалона в Туле. Виной всему ураганный ветер, принесший в область проливные дожди.

"Доски-пятидесятки летели через всю трассу, придорожную территорию, через высокие деревья и врезались в автосалон, находящийся на противоположной стороне трассы", — рассказал Myslo очевидец происшествия.

Публикация от Andy (@nikulinandrey) 21 Авг 2018 в 4:16 PDT

Свидетелями "полета" стала приехавшая погостить в Тулу семья — на их глазах обломки крыши торгового здания перемахнули через Новомосковское шоссе и приземлились прямо на новенькие авто, порядком попортив и фасад самого салона. Никто из людей не пострадал, но транспортные средства сильно помяло.

Публикация от Katrin (@kus.ket) 21 Авг 2018 в 4:51 PDT

Ливень застал Тулу врасплох — улицы областного центра превратились в подобие рек, так что для откачки воды пришлось привлекать спецтехнику.