21 августа 201816:23
Москалькова предлагает отменить уголовную ответственность за репосты запрещенной информации
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась за отмену уголовной ответственности за "репосты" запрещённой информации.
Как передает "Интерфакс", омбудсмен считает, что необходимо декриминализировать это положение, поскольку по ее мнению наказание должен нести человек, опубликовавший запрещённую информацию.
Она призвала парламент пересмотреть и сам состав преступления и ее санкции, заложенные в статье № 282 УК РФ – "экстремизм", подчеркнув, что ее правоприменение "породило много вопросов".
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