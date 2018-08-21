"Армата" идет в войска. Первая партия – 100 танков

Российские вооруженные силы уже заказали первую партию перспективных основных боевых танков Т-14 "Армата". Речь идет о 100 машинах. Первые из них поступают в армию, рассказал агентству "Интерфакс" вице-премьер Юрий Борисов.

Кроме того, сегодня заместитель главы "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов заявил, что государственные испытания новой боевой машины могут начаться уже в 2019 году.

В свою очередь, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев не исключил, что в будущем может появиться экспортная модификация Т-14, которая должна пользоваться огромным спросом за рубежом. Разработчик и производитель "Арматы", УВЗ, призвал не торопиться с продажей танка другим государствам.

Т-14 "Армата" – первый в своем роде основной боевой танк. Его главная особенность – почти полная неуязвимость: экипаж размещен в бронекапсуле отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Системы защиты машины способны либо уничтожить, либо отвести в сторону любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.