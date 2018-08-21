Несостоявшийся бунт: зеки-бывшие силовики пытались сместить начальника пермской колонии
Беспорядки в пермской колонии N37 произошли 18 августа. В этой колонии сроки отбывают экс-сотрудники правоохранительных органов. Пятеро заключенных отказались подчиняться законным требованиям сотрудников ФСИН. Так они пытались сменить главу исправительного учреждения.
Зачинщики беспорядков избили одного из заключенных из мести за оказанное администрации колонии содействие, сообщает РИА Новости. После этого их отправили в ШИЗО – штрафной изолятор. Двое из них в знак протеста причинили себе травмы, отметил председатель местной общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников.
Сообщения о массовом бунте в колонии, подчеркнули в главном управлении исполнения наказаний по Пермского краю, не соответствуют действительности.
В колонии в Чусовском районе проведена проверка. В июле 2018 года в пермской колонии №37 члены пермской общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных получили много жалоб от заключенных. В частности, жалобы были на необоснованное помещение в штрафной изолятор, а также на отказ в предоставлении медпомощи.
"Жалобы частично подтвердились, частично были обоснованы. Допустим, мы обнаружили длительное ненаправление на стационарное лечение", — рассказал Георгий Ситников.
Члены комиссии собираются вновь посетить колонию для личных бесед с осужденными и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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