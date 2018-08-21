Присмотритесь: сканирование глаз поможет в ранней диагностике болезни Паркинсона

На сегодняшний день раннею диагностику болезни Паркинсона нельзя назвать совершенной. Сложные неврологические обследования могут помочь выявить заболевание уже после появления симптомов недуга. Между тем именно правильный диагноз на ранней стадии позволяет, если не вылечить болезнь Паркинсона, то хотя бы замедлить её дальнейшее развитие.

Недавно южнокорейские учёные, проведя небольшое исследование, предположили, что существует связь между истончением сетчатки (нервной ткани, располагающейся в задней части глазного яблока) и началом болезни Паркинсона.

Изначально специалисты выяснили, что потеря мозговых клеток, продуцирующих гормон дофамин, связана с постепенным истончением сетчатки. Поясним, что именно дофамин помогает мозгу контролировать движения тела.

С целью изучения этой корреляции учёные пригласили к участию 49 пациентов, у которых недавно было диагностировано заболевание. При этом люди ещё не приступили к лечению.

Данные этих пациентов сравнивались с данными 54 здоровых участников из контрольной группы (того же возраста).

Специалисты провели сканирование глаз всех участников исследования. Оказалось, что у пациентов с болезнью Паркинсона в среднем были более тонкая сетчатка по сравнению со здоровыми людьми.

Авторы работы также установили, что степень истончения сетчатки напрямую связана с тяжестью заболевания.

Кроме того, учёные использовали позитронно-эмиссионною томографию для измерения плотности клеток, продуцирующих дофамин в мозге некоторых больных. И вновь истончение сетчатки коррелировало со снижением количества этих конкретных клеток мозга.

"Наше исследование впервые выявило связь между истончением сетчатки и известным признаком заболевания – потерей клеток головного мозга, продуцирующих дофамин, — говорит один из авторов исследования Чи-Ёнг Ли (Jee-Young Lee) из Медицинского центра Сеульского национального университета. – Мы также обнаружили следующее: чем тоньше сетчатка, тем тяжелее заболевание".

По его мнению, такие открытия могут привести к тому, что неврологи смогут использовать простое сканирование глаз для обнаружения болезни Паркинсона на самых ранних стадиях. Ещё до того, как у людей начнутся проблемы с моторикой.

Исследование также предоставляет убедительные доказательства того, что некоторые нейродегенеративные заболевания могут быть обнаружены при помощи довольно простого анализа состояния глаз.

Пока работа находится на начальной стадии, и необходимо провести ещё немало исследований, чтобы проверить, оправдает ли себя тест при работе с большим количеством людей. Авторы работы считают, что необходимо отслеживать состояние пациентов в течение более длительного времени.

Результаты работы опубликованы в научном издании Neurology.

Добавим, что на сегодняшний день проводится множество исследований, направленных на поиск эффективного и надёжного биомаркера для ранней диагностики болезни Паркинсона. Учёные надеются создать эффективные анализы крови, обоняния и даже слёз, считая их многообещающими кандидатами для ранней диагностики.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что болезнь Паркинсона может зарождаться в кишечнике, и только затем проникать в мозг.