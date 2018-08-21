Двое граждан, три компании, шесть судов: Россия опять попала под санкции США против КНДР

Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан России, трех российских компаний и шести судов под российским флагом в связи с санкциями против КНДР, а также с деятельностью РФ, связанной с действиями в киберпространстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

По уточненным данным, в списке санкций оказались Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения. Среди фирм, внесенных в санкционный список — петербургская компания Vela-Marine LTD и словацкая фирма Lacno S.R.O.

В списке оказались так же компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь" (все они ходят под флагом России).

15 августа одна российская компания и одно физлицо уже попали под американские санкции против Северной Кореи. Список минфина США пополнился компанией "Профинет" и ее гендиректором Василием Колчановым.

С начала 2017 года власти США ввели санкции в отношении 217 российский юридических и физических лиц. Такие данные приводятся в тексте вступительного слова заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер, подготовленного к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США. Манделкер отметила, что санкционная программа США в отношении России — одна из самых активных среди всех прочих.

Первый этап новых санкций США против России, связанных с делом об отравлении в Великобритании Скрипалей, начнется 22 августа. С этой даты вводится запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности (двойного назначения). Если же Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем, то через три месяца (в ноябре) начнется второй этап санкций — в частности, он затронет авиакомпанию "Аэрофлот", которой запретят перелеты в США.