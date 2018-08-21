Тьерри Анри может возглавить французский "Бордо"

Экс-форвард сборной Франции, лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри может возглавить французский футбольный клуб "Бордо". Ранее Анри работал помощником Роберто Мартинеса в национальной команде, которая завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2018.

Как сообщает ТАСС, представители "Бордо" начали вести предварительные переговоры с агентом Анри. Ранее главный тренер французской команды Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба из-за трансферов.