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Исследования и колонизация Луны 42 минуты назад
Назван лучший материал для строительства домов на Луне
Исследователи из Европейского космического агентства (ЕКА) предложили возможное решение жилищного вопроса для будущих колонизаторов Луны. В ходе новой работы они нашли идеальный материал для строительства домов на естественном спутнике Земли.
Команда ЕКА считает, что для изготовления кирпичей, из которых будут создаваться жилища, подойдёт лунная пыль.
Учёные провели ряд экспериментов, использовав для этих целей имитацию – сырьё, которое по свойствам максимально приближено к настоящей лунной пыли. (Напомним, что пока что человечество не может себе позволить привезти с Луны сколько-нибудь объёмный груз.) Исследователи хотели понять, подходит ли эта серая, мелкая пыль, покрывающая Селену, для создания кирпичей, дорог, пусковых площадок и других объектов.
Сегодня многие страны разрабатывают лунные программы, которые предполагают не только пилотируемые запуски, исследовательские работы и добычу ресурсов, но также проживание людей на нашем спутнике. При этом строительство должно идти быстро и не требовать громоздкого оборудования, доставлять которое очень дорого.
Есть и другое условие: жилища должны обеспечивать колонизаторам безопасное пребывание. В первую очередь, речь идёт о защите от космической радиации, от которой тонкая атмосфера Селены почти не защищает поверхность.
Лунная пыль, судя по всему, отвечает всем требованиям специалистов. Этот материал можно обжигать, измельчать или спрессовывать в блоки, которые послужат кирпичами для строительства домов. "Лунный порошок" подойдёт в качестве сырья для трёхмерной печати. Доставка деталей для сборки лёгких и относительно компактных принтеров, вероятно, обойдётся не так уж дорого, а результат их работы представлен на фото ниже: это печатный строительный блок, созданный из аналога лунной пыли.
Предыдущие работы по изучению Луны показали, что её геологическая история имеет довольно много общего с земной. По составу лунная пыль напоминает некоторые земные базальтовые породы, которые сформировалась в результате вулканической активности (главная общая черта – наличие в составе силикатов).
Для работы геологи выбрали образцы, добытые вблизи немецкого Кёльна. Здесь 45 миллионов лет назад потоки лавы сформировали породы, похожие на лунные.
Исследователи получили из них так называемый вулканический порошок, названный EAC-1: по аббревиатуре Европейского центра астронавтов (European Astronaut Centre), где велась работа.
Однако авторы отмечают, что с лунной пылью не всё так просто. Во-первых, она потенциально опасна для здоровья (в этом направлении ЕКА ведёт отдельные исследования). Во-вторых, песчинки лунной пыли шероховатые, а не гладкие, как земные.
Кроме того, Луна постоянно бомбардируется солнечным излучением, и пыль на её поверхности имеет электростатический заряд. Песчинки также могут находиться непродолжительное время во взвешенном состоянии (что потенциально очень опасно для любого производства).
Пока что это ключевая проблема: на Земле попытки воссоздать лунные условия изменяют другие свойства материала. Это означает, что для окончательного подтверждения "профпригодности" лунной пыли для строительства придётся достать новые образцы лунного грунта.
"Это ещё одна причина вернуться на Луну. Нам нужны чистые образцы с поверхности, подверженной воздействию радиации", — отмечает член исследовательской группы Эрин Трэнфилд (Erin Tranfield). По её словам, чтобы изучить все свойства лунной пыли, хватит нескольких граммов.
Напомним, что ранее учёные предложили строить лунные базы в лавовых трубках.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как планируется решать "квартирный вопрос" на Красной планете. Для создания марсианских домов предлагают использовать отходы пивоварения, лёд и даже естественные отходы самих космонавтов, переработанные дрожжами.
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