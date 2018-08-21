СК возбудил дело против полицейских, избивших пьяного в Домодедове

По факту превышения должностных полномочий при задержании мужчины в аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 19 августа 2018 года в районе 22 часов полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово УТ МВД России по ЦФО во время задержании мужчины 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого. В ходе расследования уголовного дела следствие даст юридическую оценку действиям граждан, на предмет возможного оскорбления сотрудников полиции и применения в отношении них насилия. Ведется следствие.