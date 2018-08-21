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21 августа 201817:58

Ставропольский судья лишился места после видео с обнаженной женщиной

Коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно удовлетворила заявление об отставке председателя Октябрьского райсуда Ставрополя Юрия Макарова по собственному желанию после того, как в социальных сетях было размещено видео с обнаженной женщиной на автозаправочной станции.

Об этом объявила председатель коллегии Татьяна Самойлова.

Как передает ТАСС, прошение об отставке рассматривалось без участия Макарова. Не озвучивались и причины, по которым служитель Фемиды попросил сложить с него полномочия.

Самойлова подчеркнула, что Макаров прослужил в органах юстиции 31 год и отметила, что не знает, будет ли он обращаться в квалификационную коллегию о прекращении отставки или уйдет "на заслуженный отдых".

Что же касается причастности Макарова к злополучному видеоролику, то, по словам Самойловой, данным вопросом будет заниматься совет судей Ставропольского края.

Скандал начался после того, как в соцсетях была опубликована видеозапись с автозаправочной станции, на которой фигурировал мужчина в сопровождении обнаженной спутницей, которая совершила покупку в магазине на АЗС. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что мужчина является председателем Октябрьского районного суда.

На вопрос журналистов, он ли фигурирует в ролике, Макаров сообщил, что между человеком на кадрах и ним нет ничего общего, однако позже признался в беседе с коллегами, что обнаженная спутница — его давняя знакомая, которая в тот вечер проспорила друзьям и должна была голой зайти в магазин и купить бутылку воды.

 

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