Эвелина Бледанс посидела на кровати Ванги, чтобы родить дочь

В студию "Прямого эфира" пришла популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Она рассказала, как ездила на родину Ванги — в Болгарию, в село Рупите, чтобы вымолить себе дочку.

Там она посидела на намоленном месте – кровати известной прорицательницы, и помолилась уникальной иконе, помогающей рождению детей.

Бледанс рассказала, что ездила туда с сыном Семой – это было их первое путешествие без сопровождения. Актриса говорит: она убедилась, что мальчик созрел для того, чтобы у него появилась сестренка.

После возвращения из Болгарии Бледанс прошла процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО), чтобы стать матерью долгожданной девочки.

Сюрпризом для нее стало появление в студии кума Ванги с подаренной ею уникальной иконой – ее Ванга сама сняла со стены у себя в доме и вручила родственнику святой образ.

Сергею Косторному предлагают за нее более 150 тысяч евро, но, по его словам, проданная икона теряет свою силу.

Ранее телеведущая призналась в трагедии, которая произошла много лет назад: она потеряла новорожденную дочку Лизу. Даже очень близкие не знали раньше об этом.

Бледанс же говорит, что тогда все отплакала, но все эти годы не теряла мечты родить дочь.

Гости в студии неоднозначно восприняли ее намерение. Одни восхищены решимостью актрисы и желают ей исполнения желания и счастья.

Другие говорят, что намерение безответственно, ведь один ее сын живет за границей, у второго – особенности развития. Вдруг в третий раз родится не желанная девочка, а снова мальчик? И будет ли ребенок здоров?

Тем более что есть мнение: ЭКО в зрелом возрасте чревато онкологией для матери, а дети, рожденные женщинами старше 49 лет, чаще среднего оказываются даунами.

Однако Бледанс уверяет, что не боится. Она рассчитывает на медицинскую проверку плода на генетические отклонения и готова рискнуть.

Какие чувства испытала Бледанс, сидя на кровати Ванги, сможет ли Эвелина, заботясь о новорожденной, уделять достаточно внимания Семе, откуда взяли "мужской материал" для ЭКО и каков результат этой процедуры?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".