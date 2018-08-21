Ставропольский судья потерял мантию после пикантного видео на заправке

Коллеги председателя районного суда Ставрополя Юрия Макарова поддержали его прошение об отставке по собственному желанию, поданное после появления пикантного видео с ночной заправки.

Видео с обнаженной женщиной и мужчиной, в котором местные жители узнали председателя Октябрьского районного суда, появилось в соцсетях в начале августа. На кадрах видно, как белый внедорожник Макарова подъезжает к АЗС "Газпром", из него выходят обнаженная девушка и мужчина, после чего заходят внутрь магазина. Раскованная барышня, улыбаясь, приобретает бутылку воды, в то время как судья снимает ее на телефон, после чего пара удаляется.

Сначала Макаров отрицал свою причастность к произошедшему — "у меня нет такого живота" и "жена не опознала меня", утверждал он. Затем он отнес появление записи на счет мстящих ему чеченских боевиков, но в конце концов признался в беседе с коллегами, что обнаженная спутница — его давняя знакомая, которая в тот вечер проспорила друзьям и должна была голой зайти в магазин и купить бутылку воды.

На волне резонанса Макаров подал в отставку по собственному желанию. На проходящей сегодня квалификационной коллегии судей Ставропольского края он не появился, что не помешало участникам поддержать его прошение, уточняет ТАСС.

Макаров с 1987 года занимал должность судьи Андроповского районного народного суда Ставропольского края, а в марте 1990 года был избран председателем этого суда. После этого Макаров 15 лет был судьей Ставропольского краевого суда. Председателем Октябрьского райсуда назначен в октябре 2015 года. В начале 2018-го он получил ученое звание доцента по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право".