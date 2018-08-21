В России создан один из главных элементов "внешнего" скелета

Отечественные инженеры разработали один из основных элементов экзоскелета – электромоторы. На их основе уже можно создавать внешние каркасы, которые повышают силу и выносливость бойца, однако создатели пытаются сделать их еще мощнее, компактнее и экономичнее, пишет агентство ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

Кстати, сегодня компания представила легкий углепластиковый экзоскелет, который даже прошел испытания в реальных боевых условиях. Речь, видимо, идет о пассивной механической конструкции. Она не делает человека сильнее, а, скорее, разгружает: берет на себя часть веса экипировки.

Ранее в "Ростехе" заявили, что титановый каркас экзоскелета уже разработан. Но для него пока нет двигателей и источника питания.